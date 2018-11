Hillary Clinton si ricandiderà

(Foto Fotogramma/Ipa)

Hillary Clinton di nuovo in corsa per la Casa Bianca. Ad assicurarlo, dalle pagine del Wall Street Journal, sono Mark Penn e Andrew Stein, il primo consigliere molto vicino a Bill e Hillary dal 1995 al 2008, il secondo ex presidente del New York City Council, democratico. "La signora Clinton può vantare un tasso di gradimento del 75% tra i Democratici, ha una missione incompiuta, quella di diventare il primo presidente donna, e un risentimento personale contro il signor Trump, i cui sostenitori l'hanno messa alla gogna con gli slogan 'Rinchiudetela!'. Questo deve essere vendicato", scrivono Penn e Stein.

A due anni dalle ultime presidenziali, sottolineano poi, Hillary "non permetterà che questa sconfitta umiliante per mano di un dilettante metta fine alla storia della sua carriera. Potete aspettarvi che corra per la presidenza ancora una volta. Forse non in un primissimo momento, quando le legioni dei democratici del Senato faranno i loro annunci, ma sicuramente quando le primarie saranno in pieno svolgimento".