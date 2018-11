Brexit, bozza di accordo tra Londra e Bruxelles

(Afp)

Londra e Bruxelles hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo del trattato che regolerà l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Lo riferiscono il 'Financial Times' e la 'Bbc'.



La premier Theresa May convocherà per mercoledì una riunione di governo straordinaria per sottoporre l'accordo al giudizio dei suoi ministri.



May dovrà ora superare l'ostacolo di un governo e di una maggioranza divisi sull'esito del negoziato. In particolare, sulla questione del confine irlandese, che a lungo è rimasta la questione più spinosa sulla quale raggiungere un compromesso.

Il testo provvisorio dell'accordo, riporta la 'Bbc' citando fonti del governo di Londra, è stato approvato a livello tecnico dai negoziatori britannici ed europei, al termine di un'intensa trattativa. Il 'Sun' riferisce che in vista della riunione di governo di mercoledì, ciascun ministro è stato convocato questa sera per un colloquio individuale con la premier.