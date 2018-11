California devastata

(Afp)

Devastazione e morte in California. E' sempre più drammatico il bilancio delle vittime dell'incendio che ha colpito il nord dello Stato. Le vittime sono 42. Il rogo, come ha reso noto lo sceriffo della contea di Butte Kori Honea, è il più grave mai registrato in California, peggiore anche di quello del 1933 di Griffith Park, nella regione di Los Angeles, quando si contarono 29 morti.

"Sono stati ritrovati i resti di 13 persone, questo porta il bilancio a 42 morti", ha affermato in una conferenza stampa Honea mentre veniva diffusa la notizia della morte di almeno due persone in uno dei due incendi che hanno colpito la California del sud, con migliaia di persone evacuate dalle contee di Ventura e Los Angeles. Le fiamme nel nord dello stato sono contenute solo al trenta per cento dagli oltre cinquemila pompieri intervenuti che dovranno lavorare fino alla fine del mese. Fino a ora sono state distrutte 7.177 proprietà.