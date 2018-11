Ivanka vs Melania

(Fotogramma/Ipa)

Bellissime, eleganti e anche un po' rivali. Tra Melania e Ivanka Trump non scorrerebbe buon sangue o, meglio, per usare le parole del 'New York Times' tra first daughter e first lady i rapporti sarebbero "complicati". La competizione tra le due è nota, eppure, secondo quanto racconta il prestigioso quotidiano americano, lo staff della Casa Bianca sarebbe intervenuto più volte per placare le acque tra le donne più importanti di Donald Trump. E mentre dalla Casa Bianca smentiscono, "La first lady e Ivanka hanno ottimi rapporti" fa sapere un funzionario che preferisce restare anonimo, pare che Ivanka faccia molta attenzione a non pestare i piedi alla matrigna.

L'incidente più recente risale al viaggio di Melania in Africa. La terza moglie di The Donald avrebbe battuto sul tempo Ivanka nel recarsi in Ghana, Kenya ed Egitto, visto che la first daugher aveva programmato lo stesso viaggio, poi slittato a gennaio. Ma a generare ulteriori tensioni è stata la visita di Melania ad Accra, in Ghana, dove è stata fotografata mentre teneva in braccio un bambino. Appena due giorni dopo Ivanka ha pubblicato su Instagram un video girato dal team della Casa Bianca nel quale appare con in braccio un bambino di colore. E tanto è bastato affinché tra le due si generassero ulteriori frizioni, tanto da chiedere la mediazione del capo dello staff della Casa Bianca, John F.Kelly.

A detta del Nyt, le due donne vivrebbero un rapporto "complicato" e riuscirebbero a coesistere nell'universo trumpiano grazie a una piccola sovrapposizione di ruoli. Raramente sono apparse insieme. E non è un segreto che vivano i rispettivi ruoli in maniera diversa. L'una, Ivanka, rivendica con orgoglio il ruolo da consigliera del padre e ha un suo ufficio nell'ala Ovest della Casa Bianca. L'altra, invece, come ogni first lady prima di lei, ha il dominio dell'ala Est.

Gli esperti fanno fatica a definire la relazione tra le due. Quel che è certo è che entrambe esercitano un'enorme influenza sul presidente degli Stati Uniti. Katherine Jellison, professoressa dell'Università dell'Ohio, ha fatto notare un piccolo precedente storico nel quale first daughter e first lady si siano trovate nella condizione di coabitare alla Casa Bianca. Si tratta di Eleanor Roosevelt e Sara Delano Roosevelt, rispettivamente moglie e madre del presidente Franklin D. Roosevelt. "Entrambe hanno avuto una grande influenza sul presidente - ha spiegato l'esperta -. Nel caso di Melania e Ivanka, a volte ad essere in prima linea è una, a volte è l'altra".