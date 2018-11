Brexit, sì del governo May all'intesa con Ue

(Afp)

"Questa bozza d'accordo è il meglio che si potesse avere in questo negoziato. Dobbiamo decidere se portarlo avanti. La scelta è nostra". E' quanto ha affermato la premier britannica Theresa May al termine della riunione di gabinetto convocata per dare il via libera alla bozza d'intesa sulla Brexit definita ieri a Bruxelles. "La decisione collettiva è che il governo deve sostenere il progetto di accordo di uscita" dall'Unione Europea, ha spiegato May.

"Si è trattato di un dibattito appassionato", ha detto ancora May, spiegando che "la decisione verrà sottoposta a un attento esame". "Ci sono giorni difficili davanti a noi, ma l'accordo è nell'interesse nazionale e mantiene la promessa del referendum". "Credo fermamente con la testa e il cuore che questa sia una decisione che è nell'interesse di tutto il Regno Unito", ha concluso May.