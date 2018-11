Protesta giubbetti gialli in Francia, morta manifestante

(AFP)

Morta dopo essere stata investita durante una manifestazione. Una partecipante la mobilitazione dei giubbetti gialli contro l'aumento del prezzo dei carburanti, in corso in tutta la Francia, ha perso la vita in Savoia dopo essere stata investita da un'auto la cui autista, che portava il figlio dal medico, è stata assalita da un attacco di panico per i colpi degli attivisti contro la sua vettura bloccata. E' quanto ha reso noto il ministro degli Interni francese, Christophe Castaner. Il blocco stradale a cui partecipava non era stato autorizzato dalle autorità. La donna al volante, in stato di choc, è stata fermata.