Trump e i rastrelli contro i roghi

(Foto Afp)

Donald Trump ha detto che per impedire nuovi incendi in California bisognerebbe seguire l'esempio della Finlandia ed usare, come gli avrebbe suggerito lo stesso presidente del Paese scandinavo, di più i rastrelli. Ma, interpellato dalla stampa locale, Sauli Ninisto non ricorda di aver parlato con il presidente americano della pulizia con rastrelli delle foreste. "Gli ho detto che la Finlandia è una terra coperta da foreste e che abbiamo un buon sistema e rete di monitoraggio", ha raccontato al giornale Ilta-Sanomat il presidente finlandese che ha avuto uno scambio di battute con Trump a Parigi durante la commemorazione del centenario dell'armistizio della fine della Prima Guerra Mondiale l'11 novembre scorso.

Durante la sua visita nella California devastata dagli incendi sabato Trump aveva ricordato in modo diverso la conversazione con il collega finlandese: "Mi ha detto che loro sono una nazione di foreste e spendono molto tempo a pulirle con i rastrelli e così non hanno problemi, e se li hanno sono molto piccoli. Così tutti stiamo guardando in quella direzione".

Le parole di Trump, che ha più volte in questi giorni dato la colpa degli incendi "alla cattiva gestione delle foreste" da parte delle autorità locali dello stato governato dai democratici, hanno subito suscitato le critiche degli esperti che hanno ricordato come il clima della California, dove le temperature tradizionalmente miti diventano ogni anno più calde per effetto dei cambiamenti climatici. Ma anche l'ironia della rete e dei social media dove sono apparsi subiti gli hashtags #RakeAmericaGreatAgain e #RakeNews, come ha riportato la televisione pubblica finlandese.