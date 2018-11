Francia, è l'ora dei 'gilet blu'

(AFP)

Dopo i 'gilet gialli', nati per contestare il rialzo dei prezzi del carburante, e i 'gilet verdi', che su Facebook portano avanti le loro battaglie ecologiste, in Francia arrivano i 'gilet blu'.

A scendere in strada per gridare la loro collera per le misure adottate dall'esecutivo di Parigi sulle forze di sicurezza, e denunciare la mancanza di risorse umane, potrebbero infatti presto essere i poliziotti, promette Yves Lefèvre, segretario generale del sindacato Unité SGP Police, citato da 'Ouest France'.



Il movimento potrebbe nascere a Nantes, scrive 'le Figaro', osservando che mercoledì 200 agenti hanno manifestato davanti al Commissariato centrale Waldeck-Rousseau.