Silvia è viva? 007 a caccia della prova

(Foto da Facebook/Silvia Romano)

Chi ha rapito Silvia Costanza Romano, dove è stata condotta, qual è il motivo del suo sequestro, cosa chiederebbero i rapitori in cambio della sua liberazione. E' quanto vuole scoprire la nostra intelligence, che si è subito attivata dopo che la cooperante italiana martedì sera è stata trascinata via da un gruppo di uomini armati, forse somali, dalla sede della Onlus Africa Milele, nel villaggio di Chakama, a 70 chilometri da Malindi. Nel sequestro sono state ferite anche cinque abitanti del villaggio. A quanto apprende l'Adnkronos, gli 007 italiani sono in queste ore alla ricerca di una prova che la 23enne sia ancora in vita, come avviene in questi casi. Un file audio o un video che confermino che la cooperante è in buone condizioni e che possa essere avviata un'eventuale trattativa per la sua liberazione.

Le ultime notizie dal Kenya riferiscono che la polizia e le forze di sicurezza locali hanno arrestato 14 persone, durante un'operazione avvenuta nella notte a Chakama e Galana-Kulalu. E che gli arrestati sono stati condotti nei commissariati per essere interrogati. Inoltre, la polizia keniota sta dando la caccia a un uomo che aveva affittato una casa a Chamaka, fuggendo dal villaggio due giorni prima del rapimento di Silvia Costanza Romano. Secondo quanto scrive The Nation, l'uomo, che si chiama Said Abdi Adan, residente di Tana River, aveva affittato una casa a Chakama dove aveva ospitato due persone, anche queste scomparse.

SGRENA E LE DUE SIMONE, GLI AUDIO DELLA 'PROVA IN VITA'

Il giornale riporta la testimonianza di Malik Said Gasambi che aveva affittato la casa a Abdi Adan; "gli avevo affittato due stanze dove trascorrevano le notti a masticare miraa", ha detto riferendosi all'erba stupefacente diffusa in Kenya. "All'improvviso tutti sono scomparsi dall'attacco, sono andati via di nascosto lasciando tutto nella casa", ha aggiunto.