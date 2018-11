Osaka si aggiudica Expo 2025

(Afp)

Osaka ospiterà l'edizione 2025 dell'Expo. La città giapponese si è imposta sulla candidatura russa di Ekaterinburg e su quella kazaka di Baku. Osaka organizzerà un'Esposizione sul tema 'Designing Future Society for Our Lives', 'Progettare la futura società per le nostre vite'. L'Expo si tiene ogni 5 anni e dura 6 mesi. Dopo l'edizione 2015 allestita a Milano, toccherà nel 2020 a Dubai.