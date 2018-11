Rapporto Usa: "Cambiamento clima provoca catastrofi"

(Fotogramma)

"I cambiamenti climatici creano nuovi pericoli e aggravano le vulnerabilità esistenti nelle comunità degli Stati Uniti, presentando crescenti sfide per la salute e la sicurezza umana, la qualità della vita e il tasso di crescita economica". Le conseguenze del cambiamento del clima stanno già colpendo gli Stati Uniti e il rischio di ulteriori catastrofi naturali aumenta.

E', in estrema sintesi, il messaggio del report di oltre 1.000 pagine che il governo degli Stati Uniti ha elaborato sull'impatto del 'climate change'. Il documento, redatto da membri di 13 agenzie e dipartimenti federali, evidenzia con certezza che le conseguenze del cambiamento del clima - con incendi mortali e uragani sempre più devastanti - rappresentano una grave minaccia per la salute e le finanze dei cittadini americani, così come per le infrastrutture e le risorse naturali del Paese.

Il documento non contiene raccomandazioni sulle policy da implementare: il quadro complessivo, però, contrasta con l'orientamento assunto sinora dall'amministrazione, e in particolare dal presidente Donald Trump, che non ha varato alcun tipo di piano a livello federale. Il report evidenzia in che modo le catastrofi alimentate dal clima e altri preoccupanti cambiamenti stiano diventando più comuni in tutto il Paese e quanto la situazione potrebbe peggiorare in assenza di sforzi per combattere il riscaldamento globale