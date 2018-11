Capo Esercito GB: "Russia minaccia più grande dell'Is"

La Russia è "indiscutibilmente" una minaccia più grande alla sicurezza nazionale di quanto lo siano lo Stato islamico o al Qaeda. Parola del nuovo capo dell'Esercito britannico, il generale Mark Carleton-Smith, secondo cui il Regno Unito non può mostrarsi compiacente davanti alla minaccia che la Russia pone nè questa minaccia "può restare senza risposta". "I russi cercano di sfruttare la vulnerabilità e le debolezze ovunque le rilevino", ha accusato in un'intervista al Telegraph, sottolineando la "sistematicità" dei loro sforzi per sfruttare il cyberspazio e lo spazio sottomarino a scopi militari.

"Oggi, indiscutibilmente - sostiene il generale, ex comandante del corpo speciale delle Sas - la Russia rappresenta la minaccia maggiore alla nostra sicurezza nazionale, più di quanto lo siano le minacce estremiste islamiche di al Qaeda e dell'Is".