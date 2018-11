Gilet gialli, scontri al corteo a Bruxelles

(Afp)

La protesta dei gilet gialli arriva anche in Belgio. E alla sua prima manifestazione degenera in violenti scontri oggi a Bruxelles, come era accaduto sabato a Parigi. Secondo la polizia locale, citata dai media belgi, alla protesta hanno partecipato circa 2-300 persone.

La tensione è salita quando una parte dei manifestanti ha cercato di raggiungere la zona delle istituzioni del governo vicino all'incrocio di Art-Loi. Petardi, fumogeni e proiettili improvvisati, fra cui palle da biliardo, sono stati lanciati contro gli agenti. Ci sono stati anche pali divelti, un'auto della polizia rovesciata e un'altra data alle fiamme. E la polizia è intervenuta con gli idranti per disperdere la folla

"Nessuna impunità per violenze inammissibili. Saccheggiatori e vandali devono essere sanzionati", ha commentato su Twitter il primo ministro belga Charles Michel, dopo aver ringraziato le forze dell'ordine. Convocata su Internet, la protesta si dice l'espressione della rabbia di chi non riesce ad arrivare a fine mese di fronte al continuo aumento dei prezzi. E fra i manifestanti molti scandivano slogan chiedendo le dimissioni del governo.