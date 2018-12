Nordcorea, soldato diserta e raggiunge il Sud

(Afp)

Un soldato nordcoreano ha disertato raggiungendo il Sud attraverso il confine di terra. Lo riferisce il Comando di Stato maggiore citato dall'agenzia Yonhap, spiegando che le "apparecchiature di sorveglianza sudcoreane hanno rilevato che il soldato ha attraversato la linea di demarcazione militare alle 7.56 locali" (23:56 di venerdì in Italia). "Le relative agenzie hanno intenzione di interrogarlo per capire i dettagli su come abbia fatto a raggiungere il Sud", ha spiegato il Comando. Si tratta della prima defezione da quando 10 torrette di guardia poste lungo il confine sono state distrutte in seguito all'allentamento delle tensioni anche militari tra le due Coree.