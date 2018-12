Nuovo summit Trump-Kim nel 2019

(Fotogramma/Ipa)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di un probabile secondo summit con il leader nordcoreano Kim Jong Un all'inizio del prossimo anno. "Penso che lo faremo a gennaio o a febbraio, penso", ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, durante il volo di ritorno dal G20 di Buenos Aires. Trump ha aggiunto che l'incontro potrebbe avvenire negli Stati Uniti, ma non è ancora stata fissata alcuna sede: "In realtà abbiamo parlato di tre location, ma non abbiamo ancora scelto quale", ha concluso l'inquilino della Casa Bianca. Il primo faccia a faccia tra i leader dei due Paesi, ricordato come un vertice storico in quanto ha rappresentato il primo tentativo di mettere fine all'escalation nucleare dopo mesi di tensioni e accuse reciproche, è avvenuto lo scorso 12 giugno a Singapore, sull'isoletta di Sentosa.