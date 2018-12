I gilet gialli piegano Macron: stop aumento carburanti

(Foto Afp)

Il primo ministro francese Edouard Philippe si appresta ad annunciare oggi una moratoria sull'aumento della tassa sui carburanti previsto per il primo gennaio, in modo da cercare di calmare la fronda dei gilet gialli. A dichiararlo a Le Monde sono state fonti governative francesi. La moratoria di diversi mesi o "sospensione", per usare il termine scelto dal governo, dovrebbe essere accompagnata da altre misure che verranno illustrate ai deputati LREM (La République en Marche) nel corso di una riunione del gruppo parlamentare in programma per oggi all'Assemblée Nationale, precisa il quotidiano francese.