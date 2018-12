Dramma Leicester, il motivo dello schianto dell'elicottero

(FOTOGRAMMA/IPA)

Arrivano le conclusioni degli investigatori della Air Accident Investigation Branch sull'incidente dell'elicottero sul quale viaggiava il proprietario della squadra di calcio del Leicester City. E' stato un guasto alla pedaliera a far precipitare il 27 ottobre il velivolo, uccidendo lui e altre quattro persone che si trovavano a bordo.



Gli investigatori della 'Aaib' hanno scoperto che i pedali si erano disconnessi dal sistema che li collegava al rotore di coda: il guasto ha fatto roteare verso destra in maniera incontrollata l'AW169, prima che il mezzo si schiantasse al suolo poco distante dal King Power Stadium. L'Aaib, riporta la Bbc, ha riferito che l'inchiesta prosegue.



LE VITTIME - Nello schianto morirono il presidente del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, due membri del suo staff, Nusara Suknamai e Kaveporn Punpare, e i piloti Eric Swaffer e Izabela Roza Lechowicz. Dopo l'incidente, l'agenzia europea per la sicurezza del volo ha ordinato controlli sui rotori di coda di tutti gli elicotteri AW169 e sui modelli simili.