Chi è l'attentatore di Strasburgo

(Foto Afp)

Sarebbe stato individuato grazie alle videocamere di sicurezza Cherif C., il 29enne presunto autore dell'attacco al marcatino di Natale a Strasburgo. Nato nella città sede dell'Europarlamento, è 'fiche S', cioè una persona potenzialmente pericolosa per la 'sicurezza dello Stato'. Questa mattina era sfuggito a una perquisizione nel suo domicilio nel quartiere di Neudorf per reati di criminalità comune. Secondo i media francesi nel suo domicilio i gendarmi avrebbero trovato delle granate. La perquisizione sarebbe stata decisa questa mattina per un'inchiesta legata ad una rapina a mano armata secondo quanto riferisce la tv Bfm.

Noto frequentatore dei circoli islamici radicali di Strasburgo, il 29enne, dopo aver colpito in più punti del centro cittadino, si è barricato" in rue d'Epinal nel quartiere del Neudorf. Secondo la ricostruzione della polizia, ha prima aperto il fuoco intorno alle 20 nell'area dove si trova il mercatino di Natale. Poi si è spostato di qualche metro e ha riaperto il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni.