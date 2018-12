"C'è un morto davanti a me", il racconto di un eurodeputato

(Foto Afp)

"C'è un morto davanti a me". E' il drammatico racconto fatto all'Adnkronos dall'parlamentare europeo Giovanni La Via, bloccato in un ristorante di Strasburgo, dopo la sparatoria avvenuta questa sera. "Mi trovo a Pont Saint Martin - spiega l'eurodeputato - bloccato in un ristorante dalla polizia. Hanno portato qui una vittima, è un uomo. Gli avevano sparato, hanno tentato invano di rianimarlo, ma è morto".

La Via racconta ancora di aver "visto un uomo armato bloccare un taxi, fare scendere le persone a bordo e scappare con la vettura". Quell'uomo prima aveva sparato alla persona portata poi dentro al ristorante: "E' morto, è qui davanti a me", ha ripetuto.