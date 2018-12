Le prime immagini dopo l'attentato

"Sparatoria a Strasburgo ai mercatini di Natale. Ci sarebbero morti. L’esercito per strada. Il centro evacuato. Io e i miei colleghi stiamo bene". E' quanto scrive Davide D'Antoni, dello staff comunicazione M5S Europa, che sul suo profilo Facebook ha postato due video dei primi momenti dopo la sparatoria in cui si vedono persone che fuggono e agenti in strada.