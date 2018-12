Russiagate, 3 anni per l'ex avvocato di Trump

(Afp)

Michael Cohen, ex avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato condannato a tre anni di prigione da un tribunale di New York. Lo hanno riferito i media americani, secondo cui Cohen è stato condannato per aver evaso il fisco, mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e violato la legge elettorale sul finanziamento. Il giudice distrettuale americano William Pauley III ha precisato che questi ha ammesso di aver effettuato i versamenti illegali "in coordinamento e sotto la direzione di Individuo uno", che è la formula impiegata nell'indagine per indicare il presidente americano.