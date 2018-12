Italiano ucciso a coltellate in Costa Rica

(Xinhua)

Un cittadino italiano è stato accoltellato a morte a San José, capitale del Costa Rica. Il quotidiano La Nacion riferisce che il cadavere dell'uomo è stato ritrovato nella serata di mercoledì. L'italiano, 50 anni, è stato aggredito, probabilmente da rapinatori, e accoltellato mentre si trovava nel parco La Sabana. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, l'uomo è stato trasportato in ospedale dove è deceduto per lesioni da arma bianca all'addome e al petto.

Per l'omicidio sarebbero sospettati tre minorenni. Le testimonianze raccolte hanno permesso agli inquirenti di individuare i tre ora al centro delle indagini. La vittima, come hanno spiegato i familiari, aveva l'abitudine di fare jogging nelle ore serali ed era un frequentatore del parco, visto che viveva poco lontano. L'italiano, al momento dell'aggressione, non aveva denaro o oggetti di valore.