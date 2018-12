India, mangiano riso contaminato: 11 morti

Immagine di repertorio (Xinhua)

Undici persone sono morte, altre 29 sono in condizioni critiche. A ridurli così del riso contaminato da sostanze tossiche non ancora individuate, servito durante una cerimonia di consacrazione del tempio hindu di Kicchukatti Maramma di Mysore, nello stato meridionale del Karnataka. In tutto sono 93 i fedeli, ricoverati in ospedale in seguito all'incidente, pazienti ricoverati con i sintomi dell'intossicazione alimentare. Ai fedeli era stato offerto riso al pomodoro consacrato e acqua aromatizzata. Anche se il cibo era maleodorante, è stato consumato dai presenti comunque, riferiscono i testimoni.