'Il Volo' in visita ai militari italiani in Libano

Un concerto di Natale inedito per un'emozione vissuta al fianco dei militari italiani impegnati in missione di pace in Libano e testimoniata in un inedito 'music movie', che avrà come protagonisti i tre ragazzi de 'Il Volo'.



'Voci di Natale' è un esperienza televisiva che racconterà con storie, suoni, incontri, momenti di vita quotidiana e grandi classici del repertorio natalizio internazionale il desiderio dei tre giovani artisti di portare la musica sul fronte, vivendo accanto a quei 'professionisti di pace' che con il loro sacrificio silenzioso onorano ogni giorno il Paese e la sua storia.



Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, dalla base Unifil di Tiro, in Libano, saranno su Rai 1 il 25 dicembre alle 22:45. Durante la visita, i giovani cantanti hanno seguito le principali attività del contingente italiano, raccontando in un documento esclusivo le curiosità di una missione che vede le nostre forze armate da 40 anni consecutivi in Libano. Nel corso dello speciale concerto per i caschi blu italiani anche un messaggio di auguri del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che collegata dalla base italiana in Afghanistan ringrazia a nome del Governo e augura buone festività a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace.