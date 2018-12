Battisti in 'allerta rossa' Interpol

(Fotogramma/Ipa)

Cesare Battisti è stato inserito nell'allerta rossa dell'Interpol, la lista dei ricercati a livello internazionale. Lo riferisce il sito di notizie dell'emittente Globo, G1. La polizia federale brasiliana ha controllato lunedì inutilmente due indirizzi nei quali si pensava potesse trovarsi l'ex terrorista italiano. Sempre la stessa G1 aveva riportato che la Procura federale del Mato Grosso do Sul aveva lanciato l'allarme sul possibile rischio di fuga. Richieste respinte, però, da un tribunale federale, che giudicò l'allarme ingiustificato. Tra le motivazioni indicate dalla procura federale, la scoperta che Battisti aveva conferito a un suo amico la procura per accedere e movimentare i fondi depositati sul suo conto bancario.