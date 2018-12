Belgio, si dimette il premier Michel

(Afp)

Il primo ministro belga Charles Michel ha annunciato le proprie dimissioni intervenendo alla Camera. "Il mio appello non ha convinto, non è stato ascoltato. Prendo la decisione di dimettermi e mi recherò dal re immediatamente", ha detto Michel. Il 9 dicembre, il primo ministro aveva varato un rimpasto dopo le dimissioni dei ministri della Nuova Alleanza Fiamminga, usciti dal governo contestando il sì del premier al Global Compact sull'immigrazione. Le dimissioni dovranno essere accolte dal Re Filippo, che - riferiscono i media locali - potrebbe congelare la situazione in attesa di ulteriori sviluppi.