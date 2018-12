Trump crea il 'Comando Spaziale'

(Afp)

Donald Trump ha firmato l'atto per ordinare la creazione di un Comando Spaziale degli Stati Uniti che supervisionerà le attività militari nello spazio. Il presidente ha sottoscritto il documento che autorizza il Dipartimento della Difesa ad avviare l'iter per la creazione del Comando. L'obiettivo è l'accelerazione dei progressi a livello tecnico e l'individuazione di soluzioni e strumenti più efficaci per difendere gli asset americani nello spazio, a cominciare dalla rete di satelliti che gli Stati Uniti utilizzano nelle attività di comunicazione e monitoraggio. "Oggi comincia una nuova era per la sicurezza nazionale americana nello spazio", ha detto il vicepresidente Mike Pence. Il nuovo comando affiancherà gli organi a cui è affidata la gestione delle operazioni in Europa, in America del Sud e in altre regioni.

A giugno, Trump aveva già sollecitato il Pentagono "ad iniziare immediatamente il processo necessario per la creazione della Space Force, la sesta branca delle forze armate". Da allora, il presidente è tornato più volte sull'argomento. Ad agosto, in particolare, il Dipartimento della Difesa ha diffuso un report per illustrare in maniera dettagliata l'attuazione del progetto presidenziale entro il 2020, a cominciare dalla realizzazione di un Comando Spaziale.

Un simile organo, in realtà, esiste e opera nell'ambito dell'Air Force. La creazione di un comando esterno, però, dovrebbe garantire un maggiore coordinamento delle attività che coinvolgono circa 30.000 uomini. Il report diffuso in estate dal Pentagono, inoltre, prevede anche la creazione di un'agenzia ad hoc - la Space Development Agency - e della Space Operations Force che avrà il compito di reclutare e preparare ingegneri, scienziati e esperti di intelligence.