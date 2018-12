Allarme a Stoccarda, violato sistema sicurezza aeroporto

Foto di repertorio (Fotogramma)

Una violazione del sistema di sicurezza ha fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Stoccarda, in Germania. Secondo l'emittente SWR, la polizia indaga sull'attività di 4 persone, che avrebbero scattato fotografie dell'aeroporto. Tra i sospetti, anche una persona che avrebbe legami con ambienti dell'estremismo islamico. La polizia federale, su Twitter, si è limitata a rendere noto che l'operatività dei voli non dovrebbe essere condizionata dalla massiccia presenza di forze dell'ordine nello scalo. La vigilanza è aumentata anche in altri aeroporti minori del Baden-Wuerttemberg.