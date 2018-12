Tsunami, Farnesina attiva Unità di crisi

(Afp)

"L'UnitàdiCrisi della Farnesina e Ambasciata d'Italia a Giacarta @ItalyinIDN attive per prestare ogni assistenza necessaria ai connazionali sul posto". E' quanto scrive in un tweet la Farnesina, dopo lo tsunami che ha colpito l'Indonesia. Le vittime della catastrofe naturale sono finora 168, secondo quanto rende noto l'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri (BNPB), mentre il numero di dispersi è salito a 30, i feriti sarebbero 745. L'area più colpita è stata la provincia di Banten, dove 126 persone sono state uccise nella rinomata zona balneare, ha detto il portavoce del BNPB, Sutopo Purwo Nugroho