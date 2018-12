Israele, elezioni anticipate ad aprile

(Afp)

I partiti della coalizione di governo in Israele si sono accordati per indire elezioni anticipate il 9 aprile 2019. La Knesset sarà sciolta prima del voto. La decisione, hanno comunicato i leader della coalizione di governo in un comunicato, è stata presa "all'unanimità". Secondo quanto riporta la stampa israeliana, la scelta di andare alle urne si è resa necessaria quando è apparso evidente che la coalizione, che nella Knesset conta 61 seggi - con una maggioranza di un solo seggio - non sarebbe stata in grado di approvare la legge che estende il servizio militare obbligatorio anche agli ultraortodossi. La scadenza per l'approvazione era fissata al 15 gennaio. In mattinata, i partiti di opposizione Yesh Atid Yisrael Beiteinu avevano ritirato il loro sostegno.