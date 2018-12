Ucraina, Poroshenko annuncia fine legge marziale

(Afp)

Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha annunciato la fine della legge marziale in alcune zone del Paese. Il provvedimento era stato introdotto un mese fa a seguito delle tensioni con la Russia nello Stretto di Kerch. La misura, che era in vigore in 10 regioni nelle zone lungo il Mar Nero e il confine con la Russia, la Bielorussia e la Moldavia, era stata dichiarata dopo la cattura di tre imbarcazioni e 24 militari ucraini da parte delle forze russe, lo scorso novembre.

Durante la fase di emergenza, le forze armate ucraine sono state messe in stato di allerta e i riservisti richiamati. Inoltre, a tutti i cittadini russi di sesso maschile e di età compresa tra i 16 e i 60 anni è stato impedito l'ingresso nel territorio ucraino.