Rientra allarme bomba alla stazione di Strasburgo

Immagine di repertorio (Afp)

Rientra l'allarme alla stazione di Strasburgo, evacuata verso le 18.30 questa sera a seguito di un sms in cui si avvisava della presenza di un ordigno esplosivo. Le squadre degli artificieri infatti non hanno trovato nulla di sospetto e quindi le autorità hanno ordinato la riapertura della stazione. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Les Dernières nouvelles d'Alsace un migliaio di persone sono rimaste per circa due ore all'esterno della stazione. Ora, riporta ancora il quotidiano, stanno lentamente rientrando nell'edificio, mentre sta progressivamente riattivandosi il traffico ferroviario che era rimasto bloccato.

La stazione di Strasburgo era stata evacuata questa sera a seguito di un allarme confermato con un tweet la polizia della città francese teatro l'undici dicembre dell'attentato al mercatino di Natale in cui sono rimaste uccise cinque persone, tra le quali Antonio Megalizzi.