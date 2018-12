Figlia hostess a Natale, lui prende l'aereo per stare insieme

Immagine di repertorio (Xinhua)

Una favola di Natale o uno spot? La storia è bellissima, comunque. Il padre non riesce a stare con la figlia, che lavora il 24 e il 25 dicembre come hostess alla Delta Air Lines, e allora decide di prendere tutti i voli sui cieli americani su cui era impiegata la ragazza. "Ho avuto il piacere di essere seduto accanto ad Hal di ritorno a casa. Sua figlia Pierce era la nostra assistente di volo" scrive il passeggero Mike Ley in un post diventato virale sulla sua pagina Facebook. "Sua figlia Pierce era la nostra hostess. Hal ha deciso che avrebbe passato la vacanza con lei. Quindi, sta volando su ognuno dei suoi voli oggi e domani in giro per il Paese per passare del tempo con sua figlia per Natale. Che padre fantastico! Auguro a tutti e due un felice natale!". Amore paterno o pubblicità? Di certo il suo gesto ha fatto tutti contenti. La figlia e la compagnia aerea che ha potuto ricordare che le tariffe agevolate riservate ai dipendenti e ai loro familiari.