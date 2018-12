Incendio alla periferia di Parigi: 3 morti, tra cui 2 bimbe

(Afp)

Un grave incendio si è sviluppato nella serata di ieri in un'abitazione à Bobigny, in Seine-Saint-Denis, alla periferia di Parigi causando la morte di due bambine di 3 e 7 anni e di una ragazza di 20.

Nel riferirne, Le Parisien precisa che altre due persone sono state ricoverate alle urgenze e versano in gravi condizioni e altre due hanno riportato ferite leggere. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere in circa due ore.