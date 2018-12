Open Arms attracca in Spagna

Ad accogliere i migranti oltre agli agenti della polizia nazionale vi sono i volontari della Croce Rossa e di Save The Children. I volontari di quest'ultima si occuperanno in modo particolare dei 139 minori che si trovano a bordo della nave. Ancora non è stato stabilito quanti di loro non sono accompagnati. I minori saranno ospitati in comunità della zona. I migranti vengono in maggioranza dalla Costa d'Avorio, Mali, Somalia e Sudan.