Uccidono figli neonati e li nascondono nella stufa

(Foto dal profilo Twitter della polizia polacca)

Hanno ucciso i quattro figli neonati e nascosto i cadaveri nella loro fattoria. Sono le accuse mosse nei confronti di Aleksandra J, di 27 anni, e del marito Dawid W, di 37, coppia polacca indagata per omicidio e occultamento di cadavere. Le indagini delle autorità - riferisce il 'Mirror' - sono scattate in seguito alle segnalazioni dei vicini di casa, insospettiti dopo aver visto la donna incinta per ben quattro volte negli ultimi cinque anni senza però trovare alcuna traccia di bambini. E a chiunque le chiedeva se aspettasse un figlio, la 27enne rispondeva che aveva "solo problemi di stomaco e non c'era nessuna gravidanza".

Ma secondo l'accusa la coppia, non volendo più avere figli dopo il primogenito, nato 6 anni fa, avrebbe ucciso i quattro bambini subito dopo la nascita soffocandoli con delle buste di plastica. Tre cadaveri sarebbero poi stati nascosti in una stufa mentre il quarto cadavere sarebbe stato sepolto sotto un albero della fattoria della coppia a Ciecierzyn, in Polonia. "Quello che è successo sotto il tetto di quella casa è terribile", hanno commentato i vicini di casa rimasti scioccati dalla vicenda. Intanto proseguono le indagini delle autorità. A quanto si apprende, Aleksandra e Dawid rischiano l'ergastolo.