Migranti bloccati in mare, l'appello delle Ong

(Fotogramma /Ipa)

Appello di Sea Watch e Sea Eye per far sbarcare entro oggi a Malta i 49 migranti salvati nel Mediterraneo dalle due Ong tedesche. "Con il cattivo tempo in arrivo per stanotte, serve una soluzione entro il 2018 per evitare ulteriori rischi per la salute di quanti sono stati salvati", si legge in un comunicato congiunto delle due organizzazioni.

Una nave della Sea Watch ha salvato in mare 32 persone il 22 dicembre, mentre sabato un'altra della Sea Eye ne ha tratte in salvo 17. Finora tutti i paesi europei hanno negato lo sbarco o l'accoglienza. Le due Ong vorrebbero far scendere i migranti a Malta, chiedendo ad altri paesi europei di accoglierli successivamente.