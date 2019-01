Mega vincita alla lotteria in Gran Bretagna

Immagine di repertorio (Xinhua)

Un solo biglietto della lotteria si è aggiudicato in Gran Bretagna un mega jackpot di quasi 115 milioni di sterline, la quarta vincita più alta nella storia del paese. Il fortunato possessore del biglietto della lotteria Euro Million è stato l'unico a indovinare la combinazione vincente di sette numeri e potrà intascare 114.969.775,70 sterline (quasi 128 milioni di euro).

Al momento si ignora l'identità del vincitore. Nel luglio 2011 gli scozzesi Colin e Chris Weir diventarono i maggiori vincitori della lotteria di tutti i tempi in Gran Bretagna ed Europa con un biglietto da più di 161 milioni di sterline. La loro foto assieme al biglietto vincente apparve su tutti i giornali. Una settimana dopo furono costretti ad abbandonare il loro appartamento, per sfuggire alla folla di questuanti che chiedeva loro denaro per i più svariati motivi.