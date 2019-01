Romney contro Trump

Come senatore, scrive Romney, intendo sostenere le politiche che saranno "nel miglior interesse della nazione" e oppormi a quelle che non lo sono. "Non intendo commentare ogni tweet ed ogni errore -sottolinea- ma interverrò contro ogni significativa dichiarazione o azione divisiva, razzista, anti immigrati, disonesta o distruttiva nei confronti delle istituzioni democratiche".