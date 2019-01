Il mistero del diplomatico nordcoreano

Jo Song-gil non è tuttavia l'unico rappresentante della Corea del Nord ad aver fatto perdere le proprie tracce. E con lui, l'elenco dei disertori che provano a tagliare i ponti col regno eremita, rischia di allungarsi. La vicenda di Jo Song-gil riporta sotto i riflettori il tema dei 'defectors' che provano ad abbandonare il regime di Kim Jong-un.

Per trovare un altro nome eccellente nella lista dei disertori bisogna tornare al 2016 e al caso che coinvolse Thae Yong-ho, numero 2 della diplomazia nordcoreana in Gran Bretagna, che cercò rifugio in Corea del Sud in aperto dissenso con il regime. La fuga di Jo Song-gil sarebbe un duro colpo, soprattutto a livello di immagine, per il 'nuovo' Kim. Il leader nordcoreano, grazie in particolare alla sponda offerta da Donald Trump, sta cercando di traghettare il paese fuori dall'angolo dell'isolamento.

La diserzione di un diplomatico, anche se formalmente non un 'peso massimo', avrebbe evidenti ripercussioni e finirebbe per offuscare i progressi compiuti. E' utile fare riferimento, in questo quadro, ai dati diffusi dal ministero sudcoreano dell'Unificazione. Le diserzioni, che hanno coinvolto spesso militari, sono progressivamente diminuite dal 2011, anno in cui Kim Jong-un è salito al potere. All'epoca, varcarono il confine 2707 persone, 1911 donne e 795 uomini. Nel 2012 la cifra è scesa a 1502 ed è rimasta sostanzialmente stabile nel 2013 (1514) prima di calare ulteriormente nel biennio successivo (1397 e 1275).