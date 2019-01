Non fa i compiti, padre lo picchia e lo manda in coma

"Sono venuta in ospedale appena ho saputo cosa era successo - ha raccontato Gulistan O., mamma del bimbo ed ex moglie del padre aggressore -. Ho visto mio figlio coperto di ferite. Lo ha picchiato con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti. Mio figlio sta morendo", ha detto ancora, ricordando come l'ex marito "picchiava anche me tutti i giorni. E' per questo che abbiamo divorziato". A puntare il dito contro l'uomo per i suoi comportamenti violenti, anche la madre: "Mio figlio picchiava anche me ogni giorno. Ho presentato una denuncia contro di lui, ma ha minacciato di uccidermi e così - ha spiegato - l'ho ritirata".