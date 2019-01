Gilet gialli, 34 arresti per l'atto VIII

(Foto Afp)

Trentaquattro persone sono state arrestate a Parigi dopo l'Atto VIII dei gilet gialli in una giornata di nuovo segnata dalle violenze e dall'irruzione di una ruspa nel ministero dei rapporti con il Parlamento. Lo ha detto una fonte di polizia alla Dpa, che non ha invece fornito alcuna cifra sui feriti tra gli agenti ed i manifestanti. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Christophe Castane, circa 50mila persone sono scese in piazza ieri in tutta la Francia, circa 3.500 a Parigi.