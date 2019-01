"A 16 anni uccise suo stupratore", clemenza per Cynthia Brown

Immagine di repertorio (Xinhua)

Cynthia Brown ha vinto la sua battaglia. Scappata di casa e costretta a prostituirsi sin da quando era adolescente, quando aveva 16 anni uccise un 43enne nel tentativo di difendersi dalla sua violenza. Per quell'omicidio venne condannata nel 2004 all'ergastolo perché venne giudicata come una donna adulta. Oggi la decisione del governatore del Tennessee, riportano i media locali, che ha commutato la pena. La giovane potrà trascorrere i prossimi 10 anni in libertà condizionata. Per la sua liberazione si erano mobilitate molte celebrità con l'hashtag #FreeCynthiaBrown tra cui anche Rihanna, Kim Kardashian, Cara Delevigne e altre celebrità.