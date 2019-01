Heathrow, avvistato drone: stop partenze

(FOTOGRAMMA/IPA)

Tutti i voli in partenza da Heathrow sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un drone. Un portavoce dello scalo, come riferisce il 'Guardian', spiega che "si sta rispondendo all'avvistamento di un drone. Stiamo collaborando con la polizia per evitare ogni minaccia alla sicurezza delle operazioni. Come misura precauzionale, mentre indaghiamo abbiamo fermato le partenze. Ci scusiamo con i passeggeri per ogni eventuale disagio".

A dicembre, si è verificata una situazione analoga nello scalo di Gatwick, costretto a fermare circa 1.000 voli.