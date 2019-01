Brexit, nuova sconfitta per May

(Afp)

Ancora una sconfitta parlamentare per il governo guidato da Theresa May. La Camera dei Comuni ha approvato con una maggioranza di 308 voti favorevoli e 297 contrari un emendamento che obbliga la premier a presentare entro tre giorni un 'Piano B' per la Brexit, se il 15 gennaio l'accordo negoziato con Bruxelles verrà bocciato dall'aula. Per l'approvazione dell'emendamento, presentato da un gruppo di deputati pro Ue, dall'ex procuratore generale e oggi deputato conservatore Dominic Grieve, sono state determinanti le defezioni dai banchi della maggioranza.