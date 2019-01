Trump: "C'è crisi umanitaria, il muro è necessario"

(Afp)

"Una crisi umanitaria e di sicurezza crescente, una crisi del cuore, una crisi dell'animo" al confine meridionale del paese, una crisi "che i Democratici nel Congresso si sono rifiutati di riconoscere negando ai nostri coraggiosi agenti gli strumenti di cui hanno disperato bisogno per proteggere le nostre famiglie e la nostra nazione". Queste le parole in un discorso televisivo alla nazione di nove minuti pronunciate alle 21 di ieri sera dal presidente americano Donald Trump, che ha parlato dell'assoluta necessità di costruire una barriera al confine con il Messico.

Trump - commenta il Washington Post - ha parlato con foga delle vittime di presunti crimini che verrebbero attribuiti a migranti senza documenti, citando un caso di stupro ed assassinio in California, ed altri efferati delitti in Georgia e nel Maryland. Il presidente ha tracciato un quadro di pericolo e morte lungo il confine con il Messico, definendo i migranti privi di documenti assassini, stupratori e trafficanti e sostenendo che l'unico argine a questa situazione è il muro per il quale la Casa Bianca chiede al Congresso di destinare 5,7 miliardi di dollari. "Quanto sangue americano dovrà ancora essere versato prima che il Congresso faccia il proprio lavoro?", ha chiesto Trump.

Reagendo alle parole di Trump, la speaker della Camera dei Rappresentanti di Washington Nancy Pelosi ha detto: "Il fatto è che donne e bambini al confine non sono una minaccia alla sicurezza, sono una sfida umanitaria". "E il fatto è che il presidente Trump deve smetterla di tenere in ostaggio il popolo americano, deve smetterla di fabbricare una crisi e deve far ripartire le attività del governo", ha aggiunto Pelosi.

Il leader della minoranza al Senato di Washington, Chuck Schumer, ha sottolineato: "Il presidente Trump ha invocato la paura, non ha parlato di fatti. Ha fatto appello alla divisione, non all'unità. Il simbolo dell'America dovrebbe essere la Statua della Libertà, non - ha concluso - un Muro alto nove metri".