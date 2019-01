Feriti a Parigi videomaker e inviato Rai

(Afp)

Tra i feriti nell'esplosione di una panetteria a Parigi, ci sono anche tre italiani, una donna, le cui condizioni sarebbero gravi, un videomaker di 'Cartabianca', la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai3, Valerio Orsolini, e un inviato di 'Agorà' Matteo Barzini. Orsolini "si trovava a Parigi per seguire la manifestazione di oggi dei gilet gialli - racconta Berlinguer all'Adnkronos - al momento dell'esplosione era nella sua stanza d'albergo di fronte alla panetteria", investita dalla deflagrazione.

"Valerio ha avuto un sangue freddo eccezionale - dice ancora l'ex direttrice del Tg3 - perché ha filmato tutto e le immagini da lui girate vengono mandate in onda sui telegiornali". Il videomaker è rimasto ferito in modo lieve "sopra a un occhio, è stato medicato prima in albergo, perché non permettevano a nessuno di uscire - racconta infine Berlinguer - ora però è al Pronto soccorso". L'esplosione, dice ancora la conduttrice di Cartabianca, "è avvenuta mentre Valerio si stava preparando per andare a girare". A Parigi c'era anche l'inviato Claudio Pappaianni, che è rimasto illeso.

L'altro italiano ferito nell'esplosione, Barzini, inviato e filmaker di Agorà, "si trovava nell'hotel Mercure, vicino alla panetteria, quando si è verificata l'esplosione - racconta all'Adnkronos Serena Bortone, conduttrice della trasmissione su Rai3 - E' stato investito da alcune schegge, fortunatamente nulla di grave, adesso è in ospedale, dove devono mettergli dei punti alla gamba e fare gli accertamenti necessari". "Da giornalista di razza qual è, Matteo ha ripreso tutto", conclude la Bortone.