Gilet gialli, ancora in piazza: 8mila a Parigi

(Afp)

Sono 32mila le persone che stanno partecipando all'atto IX della mobilitazione dei gilet gialli in tutta la Francia, 8mila solo a Parigi. E' quanto ha reso noto, nel primo pomeriggio, il ministero dell'Interno francese che parla di almeno 5mila manifestanti a Bourges, la cittadina di 66mila abitanti, che era stata indicata dai leader movimento, per la sua posizione centrale, come uno dei principali teatri della mobilitazione odierna.

Anche a Bordeaux la prefettura parla di 5mila manifestanti, un numero leggermente superiore a quello di sabato scorso, che conferma come la città della Nouvelle-Aquitaine sia una roccaforte del movimento. Numeri più ridotti si sono registrati nel sud della Francia, con 700, forse mille, manifestanti a Nimes, dove si sono avuti anche momenti di tensione con la polizia che ha lanciato dei lacrimogeni. Anche a Marsiglia e Nizza i media francesi parlano di cortei di centinaia di persone.