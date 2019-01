"Battisti catturato", la notizia fa il giro del mondo

La notizia della cattura in Bolivia dell'ex terrorista dei Pac, Cesare Battisti, ha fatto il giro del mondo è stata ripresa da alcuni dei principali siti internazionali. A partire dalla 'Bbc', che dedica spazio alla notizia nella pagina di apertura delle news con il titolo: 'L'ex militante Cesare Battisti arrestato con una barba finta'. Oltremanica gli fa eco il sito del francese 'Le Figaro': 'Arrestato in Bolivia l'ex militante italiano Cesare Battisti'. Così come il sito dell'altro più importante quotidiano francese, 'Le Monde', che apre con: 'Il Brasile annuncia l'arresto di Cesare Battisti in Bolivia'.

In Germania, Faz titola invece: 'Catturato l'ex estremista di sinistra italiano Battisti", sottolineando: "Cesare Battisti vive in Brasile dal 2011, dove si è rifugiato per molto tempo. Ma l'elezione del presidente Bolsonaro ha segnato un'inversione di marcia. Ora Battisti è stato catturato in Bolivia". 'Il Brasile annuncia l'arresto del terrorista italiano Cesare Battisti in Bolivia' titola invece il sito del quotidiano spagnolo 'El Pais' in prima pagina. Così come 'El Mundo': "Cesare Battisti, il terrorista più ricercato in Italia, è stato arrestato" si legge tra le notizie in homepage.

Dall'altra parte dell'oceano, sono diversi i siti che riportano la notizia dell'arresto dell'ex terrorista dei Pac. 'L'Italia manda un aereo in Bolivia per arrestare il fuggitivo Battisti' titola il 'Washington Post', mentre sul brasiliano 'Jornal Do Brasil' si legge 'Ricercato da dicembre, Battisti catturato in Bolivia'.