Macron scrive ai francesi

(Afp)

"Trasformare con voi la rabbia in soluzioni". Emmanuel Macron scrive una lettera ai francesi per aprire da qui al 15 marzo un ''grande dibattito nazionale'' che metta a fuoco le istanze che arrivano dalla popolazione, dopo la protesta dei gilet gialli. "So che alcuni di noi oggi sono insoddisfatti o arrabbiati" e "tutti vorrebbero un Paese più prospero e una società più giusta". "Questa impazienza, la condivido" e a queste istanze "dobbiamo rispondere con idee chiare". "Ma c'è una condizione: non accettare alcuna forma di violenza", avverte il presidente francese.

"Le vostre proposte - scrive - permetteranno di costruire un nuovo contratto per la Nazione, di strutturare l'azione del Governo e del Parlamento, ma anche le posizioni della Francia a livello europeo e internazionale. Vi riferirò direttamente nel mese successivo alla fine del dibattito".